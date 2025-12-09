Justicia
Piden captura expresidente de Honduras
El exmandatario Juan Orlando Hernández, fue indultado por el presidente Donald Trump.
Tegucigalpa. EFE.
El fiscal general del Estado de Honduras, Johel Zelaya, exhortó ayer a los organismos de seguridad nacional y la Policía Internacional (Interpol) a ejecutar orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue indultado por el presidente Donald Trump.
“He instruido a la Agencia Técnica de Investigación Criminal y exhorto a organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados, como INTERPOL, a ejecutar orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de lavado activos y fraude”.
