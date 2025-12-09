Piden captura expresidente de Honduras

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Tegucigalpa. EFE.

El fiscal general del Estado de Honduras, Johel Zelaya, exhortó ayer a los organismos de seguridad nacional y la Policía Internacional (Interpol) a ejecutar orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue indultado por el presidente Donald Trump.

“He instruido a la Agencia Técnica de Investigación Criminal y exhorto a organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados, como INTERPOL, a ejecutar orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de lavado activos y fraude”.