Presidente de Brasil advierte sobre fragilidad de la región

Publicado por AP

CIUDAD DE PANAMÁ.- AP

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva advirtió ayer que América Latina y el Caribe atraviesan el momento de mayor retroceso en la integración regional, marcado por la falta de coordinación política, la fragmentación y la ausencia de consensos efectivos. En la sesión inaugural del Foro Económico Internacional organizado por el Banco Desarrollo de América Latina en la ciudad de Panamá, Lula dijo también que la incapacidad de actuar de manera conjunta ha debilitado a la región frente a los desafíos geopolíticos, económicos y climáticos y alertó que mantener esta división profundiza su fragilidad.

El presidente colombiano Gustavo Petro reprochó los “bombardeos” sobre Caracas e insistió en que Maduro debería ser juzgado por tribunales de su país o por un “tribunal de las tres Américas”, que a su juicio se debería crear contra el narcotráfico.