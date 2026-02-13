Crazy Design, La Insuperable y La Perversa actuarán en tercer concierto de carnaval vegano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El concierto de la tercera salida del famoso carnaval vegano , este domingo 15 de febrero, después del desfile de carrozas y personajes de los diablos cojuelos, contará con las actuaciones de Crazy Design, La Insuperable y La Perversa.

A partir de las 7:00 de la noche, la multitud que cada año se reúne al final de los coloridos desfiles, en la avenida Pedro A. Rivera, podrá disfrutar de la alegría de esta tradición cultural los restantes domingos 15 y 22, de febrero y el viernes 27 de febrero.

El evento llega a los hogares por televisión nacional e internacional a través de Microvisión, Canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, Canal 25, en Santiago y para todo el país. La producción general del Carnaval Vegano 2026 está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano.

Las transmisiones y los conciertos del carnaval vegano 2026 contarán con la animación de reconocidos talentos como Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé, Claribel Adames, Milly de Moya, Carlos Sánchez, Naishme de los Santos, Alberto Vargas, Los Nobel Poppys, Adalberto Crespo y Bray Vargas, entre otros.