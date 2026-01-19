El príncipe Enrique y otros demandan al 'Daily Mail' por espionaje ilegal

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El príncipe Enrique y otros seis demandantes acusaron este lunes a Associated Newspapers Limited (ANL), editora del 'Daily Mail' y 'Mail on Sunday', de obtener información privada de forma ilegal durante "al menos dos décadas".

David Sherborne, el abogado del grupo -que también incluye a la actriz Liz Hurley y el cantante Elton John-, dijo ante el Tribunal Superior de Londres que los periodistas y ejecutivos de ANL encargaron y aprobaron la adquisición de información obtenida ilícitamente "desde 1993 hasta 2011, e incluso hasta 2018".

De acuerdo con el letrado, hay "evidencia indiscutible", por ejemplo a través de recibos y correspondencia, de que los presuntos responsables "debían saber" que lo que hacían era ilegal.

"Ese barco no estaba limpio, ni mucho menos", afirmó al tomar la palabra en la primera jornada de este juicio, que durará nueve semanas.

Aun así, Sherborne dejó claro que aún no han podido acceder a "cantidades masivas de documentos" potencialmente incriminatorios.

El letrado subrayó que los demandantes, algunos de los cuales se personaron en la sala, "no son los culpables y no han hecho nada malo", sino que "son las víctimas" de abusos por parte de la prensa.

Citó, entre las actividades ilícitas que supuestamente promovieron los periódicos, la "interceptación de mensajes de buzón de voz, la escucha de llamadas en directo, el acceso a registros privados mediante engaño y el uso de investigadores privados para recopilar información personal de los demandantes".

Los detectives estuvieron involucrados en obtener "comprobaciones de vehículos, números de amigos y familiares, facturas telefónicas, propiedad de teléfonos móviles y detalles de vuelos", lo que queda reflejado en las facturas que no han desaparecido.

De acuerdo con los documentos presentados por escrito ante el juez Matthew Nicklin, en el caso del duque de Sussex -que se prevé que declare el jueves-, la demanda se centra en 14 artículos publicados entre 2001 y 2013 por dos periodistas.

Entre los detalles de su vida privada revelados se incluyeron conversaciones con su hermano Guillermo sobre un monumento de homenaje a su difunta madre, la princesa Diana, y detalles de las actividades de su antigua novia Chelsy Davy.

Por su parte, Associated Newspapers, que se prevé presente sus argumentos iniciales el miércoles, dijo en documentos escritos que el caso de los demandantes "se basa en poco más que conjeturas" e "implica sacar conclusiones basadas en pruebas insuficientes o, peor, seleccionar y presentar evidencia artificialmente para encajar en una agenda preconcebida".

Antony White, el abogado de ANL, que en 2023 no logró que la demanda fuera desestimada con el argumento de que había prescrito, apuntó que "ninguno de los artículos fue objeto de queja por los demandantes en el momento de su publicación".

Alegó además que "los círculos sociales de los demandantes eran 'porosos" y sus amigos y conocidos "proporcionaban información a la prensa de manera legal y confidencial".

Tras los primeros argumentos, el tribunal ordenó un receso hasta las 14 GMT, cuando Sherborne proseguirá con su exposición.

Además del príncipe Enrique, asisten en persona al proceso judicial las actrices Liz Hurley y Sadie Frost y el expolítico liberaldemócrata Simon Hughes.