¿Por qué el desinterés electoral es el caldo de cultivo del autoritarismo?

Dayanara Reyes Pujols

La democracia en la República Dominicana ha dejado de ser una conquista celebrada para convertirse, para muchos, en un paisaje de fondo. Lo que antes era un compromiso sagrado frente a la urna, hoy se percibe entre los más jóvenes como un trámite estéril o, peor aún, como una farsa.

Esta realidad, que hemos analizado a fondo en nuestro espacio #MásAlláDelTitular, revela que la historia es cíclica y despiadada: los espacios que la ciudadanía deja vacíos por cansancio, siempre son ocupados por el poder sin rostro. Estamos ante una trampa invisible donde la apatía no es una postura neutral; es, en esencia, una entrega voluntaria del timón.

Dayanara Pujols

Anatomía del desapego

El último informe de Latinobarómetro funciona como una bofetada a la complacencia: la satisfacción democrática en la región se desmorona. En nuestro suelo, el abstencionismo ronda el 46%, una cifra que no es solo estadística, es el eco de una juventud que se siente exiliada de su propio sistema.

En el diálogo sostenido para esta investigación, la consultora política Marjorie Félix definió este fenómeno como un "divorcio estratégico". Frente a nuestras cámaras, Félix fue enfática: la política ha caído en la caricatura de la "juvenilización vacía", donde se confunde conectar con los jóvenes con ridiculizar la investidura en bailes virales que carecen de alma programática.

El joven de hoy posee una memoria digital implacable; detecta la impostura con rapidez quirúrgica. Cuando el marketing sustituye a la coherencia, el resultado no es el voto, es un cinismo que carcome las bases del Estado.

Venezuela, el espejo regional

Si la crisis interna es de fe, la externa es de supervivencia. El Dr. Pascal Peña Pérez, especialista en derecho internacional, nos situó en nuestro set frente a un reflejo incómodo: Venezuela.

Ese colapso no fue un terremoto súbito, sino una erosión silenciosa que comenzó cuando las urnas empezaron a acumular polvo y las instituciones se convirtieron en apéndices del eco oficial.

Con más de 8 millones de almas en el éxodo, la tragedia venezolana es la prueba de que la libertad es un cristal frágil. La desinformación, advirtió Peña Pérez durante el debate, es el ácido que lo empaña.

En la era de la posverdad, una juventud sin raíces cívicas es el campo de labranza perfecto para populismos que prometen paraísos mientras clausuran las salidas de emergencia de la institucionalidad.

El voto como escudo

El cruce de estas visiones, integradas en este ejercicio de periodismo transmedia, revela una verdad incómoda: el voto es el único blindaje real. Si la arquitectura de la imagen política no tiene cimientos de pensamiento, el elector se retira.

Pero al retirarse, deja la puerta abierta. El abstencionismo es, paradójicamente, el mayor voto de confianza para quienes no desean rendir cuentas.

En un país donde el 35% del padrón late en corazones jóvenes, su ausencia es un silencio que otorga. El voto no es solo un papel en una caja; es el grito de quien se niega a ser espectador de su propia decadencia.

La Silla vacía

Nuestra historia ha sido escrita con la tinta roja de quienes lucharon contra la tiranía. Desde las celdas de la dictadura hasta el rugido de las plazas, la libertad dominicana es una herencia de participación.

Una silla vacía en el colegio electoral no es un espacio libre; es una invitación al autoritarismo para que tome asiento. El espejo de Venezuela nos devuelve una imagen distorsionada que no debe ser nuestro destino.

La democracia no se hereda, se defiende. Se protege con la coherencia que exige Marjorie Félix y con la vigilancia institucional que reclama Pascal Peña. Al final, el mayor riesgo no es que el sistema colapse, es que nosotros, por indiferencia, le entreguemos las llaves.

La libertad es una conquista diaria que se sella con un acto de voluntad: no permitir jamás que nuestra silla se quede vacía.