Policía Nacional desplegará amplio operativo de seguridad para el carnaval de Santiago

La Policía Nacional anunció el despliegue de un amplio operativo de seguridad con el objetivo de garantizar el orden, la tranquilidad y la protección de las familias durante la celebración del Carnaval de Santiago 2026, por instrucciones del director general de la institución, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

La información fue ofrecida por el director de la Dirección Regional Cibao de la Policía Nacional, general Juan Bautista Jiménez Reinoso, quien explicó que el dispositivo de seguridad se ejecutará en coordinación con la Alcaldía de Santiago, la Policía Municipal, la Defensa Civil y todas las agencias de seguridad del Estado involucradas en el evento.

Jiménez Reinoso indicó que el operativo contempla el refuerzo y la duplicación del número de agentes policiales, así como vigilancia permanente en cada una de las actividades del carnaval, con el propósito de que tanto los ciudadanos dominicanos como los turistas extranjeros puedan disfrutar de un ambiente seguro, confiable y organizado.

“Estaremos desplegando la vigilancia con cero tolerancia a los desórdenes, los conflictos y la delincuencia, para que cada domingo las familias puedan disfrutar del carnaval de una manera segura y tranquila”, afirmó el alto oficial.

Asimismo, informó que se dispondrá de agentes a pie, en motocicletas y en vehículos patrulleros en todo el perímetro del Parque Central y zonas aledañas, incluyendo sectores como El Ejido, Secara y la avenida Bartolomé Colón, a fin de garantizar la seguridad de los vehículos estacionados y facilitar una salida ordenada al culminar cada jornada del carnaval.

El general Jiménez Reinoso destacó el esfuerzo conjunto de la Alcaldía de Santiago y del comité organizador, resaltando que el Carnaval de Santiago se celebra con entusiasmo, identidad y amor por la ciudad, al tiempo que reafirmó el compromiso de la Policía Nacional de proteger a todos los asistentes y contribuir al éxito de esta tradicional fiesta cultural.