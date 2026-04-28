Putin defiende lucha de Irán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Moscú.- EFE

El presidente ruso, Vladímir Putin, defendió ayer la “heróica” lucha del pueblo iraní por su independencia ante Estados Unidos e Israel, al recibir al ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, quien aseguró que su país se plantea abrir negociaciones con la Casa Blanca.

“Vemos qué valiente y heróicamente el pueblo de Irán lucha por su independencia y soberanía”, dijo Putin al comienzo de la reunión celebrada en la Biblioteca Presidencial de San Petersburgo.

Araqchí llegó a la segunda ciudad rusa procedente de Islamabad, donde abordó con los mediadores pakistaníes las condiciones que exige Teherán para la continuación del diálogo con Estados Unidos.

El hecho de que Araqchí fuera recibido por Putin y no sólo por su colega ruso, Serguéi Lavrov, demuestra la importancia que ambos países otorgan a las relaciones bilaterales, más aún cuando los dos comparten un profundo desprecio por Occidente.

Con todo, Putin dejó claro que la paz en Oriente Medio debe responder a los intereses de “todos los pueblos de la región”, lo que incluye a los países del Golfo Pérsico, que se han quejado durante los últimos dos meses a Moscú por los ataques iraníes. “Por nuestra parte, haremos todo lo posible, que responda a nuestros intereses y a los intereses de todos los pueblos de la región, para que la paz llegue cuanto antes. Usted conoce bien nuestra postura”, dijo. Por su parte, Araqchí aseguró que Irán estudia ahora la posibilidad de entablar negociaciones con Estados Unidos.