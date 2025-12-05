Radar EEUU en Trinidad y Tobago alarma el Caribe

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Crown Point (Trinidad y Tobago).- EFE

La instalación de un nuevo sistema de radar estadounidense de largo alcance en la isla de Tobago está generando alarma regional a medida que se intensifican las tensiones militares y diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, lo que plantea nuevas preguntas sobre la seguridad en el Caribe.

El teniente comandante retirado Norman Dindial, exjefe del Centro Nacional de Vigilancia Costera por Radar de Trinidad y Tobago, declaró a EFE que el despliegue del sistema señala un cambio hacia la “defensa activa” en el sur del Caribe, próximo a la costa venezolana.

“El radar en Crown Point requerirá un sistema de defensa antimisiles. Eso significa que debe ir acompañado de capacidades de ataque tierra-aire y tierra-tierra. Hemos entrado en una fase de defensa activa- llegará más equipo, si no es que ya está aquí”, aseguró el exmilitar.

Dindial explicó que los grupos navales estadounidenses ya operan radares avanzados y plataformas del Sistema de Alerta y Control Aéreo (AWACS, en inglés), lo que significa que la unidad de Tobago probablemente amplía el alcance de detección y selección de blancos. La preocupación es creciente entre la población de Trinidad y Tobago, debido a la falta de transparencia en torno a la instalación del radar, que las autoridades confirmaron poco después de asegurar que las tropas EEUU que realizaban maniobras en la isla habían abandonado el país.