Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El Mundo

Radar EEUU en Trinidad y Tobago alarma el Caribe

La preocupación es creciente entre la población de Trinidad y Tobago, debido a la falta de transparencia en la instalación

Radar de EEUU en Trinidad y Tobago

Radar de EEUU en Trinidad y Tobago

EFE EFE
Publicado por
EFE

Creado:

Actualizado:

En:

Crown Point (Trinidad y Tobago).- EFE

La instalación de un nuevo sistema de radar estadounidense de largo alcance en la isla de Tobago está generando alarma regional a medida que se intensifican las tensiones militares y diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, lo que plantea nuevas preguntas sobre la seguridad en el Caribe.

El teniente comandante retirado Norman Dindial, exjefe del Centro Nacional de Vigilancia Costera por Radar de Trinidad y Tobago, declaró a EFE que el despliegue del sistema señala un cambio hacia la “defensa activa” en el sur del Caribe, próximo a la costa venezolana.

“El radar en Crown Point requerirá un sistema de defensa antimisiles. Eso significa que debe ir acompañado de capacidades de ataque tierra-aire y tierra-tierra. Hemos entrado en una fase de defensa activa- llegará más equipo, si no es que ya está aquí”, aseguró el exmilitar.

Dindial explicó que los grupos navales estadounidenses ya operan radares avanzados y plataformas del Sistema de Alerta y Control Aéreo (AWACS, en inglés), lo que significa que la unidad de Tobago probablemente amplía el alcance de detección y selección de blancos. La preocupación es creciente entre la población de Trinidad y Tobago, debido a la falta de transparencia en torno a la instalación del radar, que las autoridades confirmaron poco después de asegurar que las tropas EEUU que realizaban maniobras en la isla habían abandonado el país. 

Sobre el autor
EFE EFE

EFE

Lo último

tracking