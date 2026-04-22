Repatrian a República Dominica a 20 migrantes detenidos en aguas de Puerto Rico; uno fue apresado

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La Guardia Costera estadounidense informó este miércoles de la repatriación de 21 migrantes a República Dominicana tras interceptar una embarcación frente a las costas de Puerto Rico.

Los migrantes repatriados fueron trasladados a un buque de la Armada Dominicana, según el comunicado de los guardacostas, que no reportaron menores de edad en este caso.

La embarcación fue detectada durante una patrulla de rutina al noroeste del municipio puertorriqueño de Aguadilla, en aguas del Canal de la Mona, que separa República Dominicana y Puerto Rico, y es una vía migratoria frecuente.

Los guardacostas detuvieron a 18 hombres y dos mujeres, quienes afirmaron ser de nacionalidad dominicana, y a otros dos hombres que dijeron ser procedentes de Haití.

Uno de los migrantes, del que no ha trascendido su nacionalidad, tenía una orden de arresto vigente de la Policía de Puerto Rico, por lo que permanece bajo custodia en la isla.