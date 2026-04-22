Lluvias
El COE eleva a alerta roja a Puerto Plata y Espaillat
Otras provincias están en alerta amarilla y verde
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a alerta roja las provincias Puerto Plata y Espaillat, debido a la incidencia de una vaguada, que también impactará con intensas precipitaciones en gran parte del país.
Del mismo modo, el organismo colocó en alerta amarilla a las provincias Montecristi, María Trinidad Sánchez, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal y Monseñor Nouel.
En verde, San Juan, Elías Piña, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Sánchez Ramírez, Santo Domingo (incluyendo el Distrito Nacional), Samaná, Valverde, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Dajabón, Sánchez Ramírez, Peravia y Monte Plata.