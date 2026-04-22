Video: se incendia vehículo en la Ortega y Gasset

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un vehículo se incendió la tarde de este miércoles en medio de la avenida Ortega y Gasset, esquina John F. Kennedy, frente a la estación Juan Ulises García Saleta, de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.

Hasta el momento, se desconoce si alguna persona resultó herida y cuáles fueron las razones que provocaron el fuego.

El lugar del siniestro está a pocos metros de la estación del Cuerpo de Bomberos General José Oliva.

El hecho provocó que decenas de curiosos se detuvieran a pies y mientras se transportaban en vehículos para ver cómo se incendiaba el carro.