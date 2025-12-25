República Dominicana felicita a Nasry “Tito” Asfura por su victoria electoral en Honduras

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno de la República Dominicana felicitó a Nasry “Tito” Asfura por su elección como presidente de la República de Honduras, tras los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre, cuya toma de posesión está prevista para el próximo 27 de enero.

El pronunciamiento fue realizado a través de un comunicado conjunto suscrito por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, en el que los países expresaron su disposición de “trabajar conjuntamente en los temas que nos unen como países hermanos”, especialmente en áreas como comercio, seguridad, migración y fortalecimiento de la democracia en la región.

En el documento, los Estados firmantes destacaron además la responsabilidad cívica demostrada por la ciudadanía hondureña durante el proceso electoral, así como la paciencia mostrada al esperar el escrutinio final, lo que -según indicaron- evidenció un compromiso encomiable con la paz y la institucionalidad democrática.

Asimismo, saludaron la labor de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como la realizada por la Unión Europea, presentes de manera continua durante la etapa posterior a la votación.

El comunicado señala que el acompañamiento de estas misiones, junto al de los observadores nacionales, contribuyó a una revisión exhaustiva e imparcial del proceso, brindando claridad a la ciudadanía respecto de la legitimidad de los resultados.

Los gobiernos también tomaron nota del desempeño del Consejo Nacional Electoral (CNE), resaltando la responsabilidad de su personal en todo el territorio hondureño y el liderazgo mostrado por sus consejerías, pese a las presiones surgidas durante el último mes del proceso.

Finalmente, reafirmaron su solidaridad con el pueblo hondureño y manifestaron su deseo de que la transición gubernamental se desarrolle de manera pacífica y ordenada, en favor del fortalecimiento de la convivencia nacional.