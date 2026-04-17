Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Más de 52,000 trabajadores sufrieron accidentes laborales en República Dominicana en 2025, mientras organizaciones sindicales alertan sobre los desafíos en materia de prevención, concienciación y reporte de incidentes en los centros de trabajo.

Así lo advirtió el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñe, quien sostuvo que el principal reto del país es fortalecer la cultura de prevención.

Explicó que gran parte de los incidentes ocurre por falta de orientación y formación, tanto de empleados como de empleadores. “Hay que concientizar al trabajador, hay que concientizar a los empresarios y a todo el país de lo importante que es promover la prevención de los accidentes de trabajo”, expresó.

Gabriel del Río Doñe señala subregistro de incidentes y urge crear cultura de seguridad en empresas y trabajadores

Indicó que los accidentes de tránsito representan una de las áreas de mayor riesgo, especialmente en el caso de los motoristas que se desplazan hacia y desde sus lugares de trabajo. En ese sentido, señaló que el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idopril) mantiene una preocupación constante por este tipo de incidentes, los cuales concentran una proporción significativa de los casos reportados.

El dirigente ofreció estos detalles en el marco del 13.º Congreso Nacional sobre Riesgos Laborales, organizado por la CASC, escenario en el que también alertó sobre debilidades en el sistema de reporte de accidentes laborales.

¿Cuántos trabajadores sufrieron accidente laborales en 2025 (y por qué)?

Indicó que muchos incidentes no son notificados adecuadamente, lo que dificulta dimensionar el problema y limita la implementación de políticas efectivas. “Muchos accidentes no se reportan porque hay factores que inciden en que, mientras menos se reporten, menos se paga”, afirmó.

En cuanto a las condiciones dentro de las empresas, señaló que uno de los principales desafíos es lograr que los trabajadores adopten medidas de protección personal, como el uso de cascos, botas y otros equipos de seguridad. Añadió que también existen riesgos asociados a la exposición a sustancias químicas, lo que refuerza la necesidad de entornos laborales adecuados y supervisión constante.

Del Río Doñe insistió en que la prevención debe asumirse como una política integral. Subrayó que tanto empleadores como trabajadores tienen responsabilidad en la reducción de los accidentes, mediante la creación de ambientes seguros y el cumplimiento de normas básicas de protección. “El gran reto es seguir promoviendo una cultura contra los accidentes laborales”, puntualizó.

Cobertura de accidentes

Sobre la cobertura del sistema de seguridad social, indicó que, aunque se han registrado avances, aún existen oportunidades de mejora en la atención a los trabajadores accidentados. Señaló que el país “va caminando” en ese proceso, pero enfatizó la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de protección y respuesta ante incidentes laborales.

A nivel global, el sindicalista comparó la situación local con el contexto internacional, donde se registran más de tres millones de muertes anuales por causas relacionadas al trabajo. Consideró que este panorama refuerza la urgencia de adoptar medidas preventivas más efectivas en todos los sectores productivos.

Precisó, además, que es necesario desarrollar una cultura sostenida de seguridad laboral que involucre a todos los actores del sistema, desde las instituciones hasta las empresas y los propios trabajadores, con el objetivo de reducir la ocurrencia de accidentes y preservar vidas.