República Dominicana y México, los nuevos destinos de refugio ante la crisis que azota el Caribe

Madrid, 22 feb (EFE).- La inestabilidad geopolítica manifestada en los últimos meses en Cuba y Venezuela ha contribuido a la reorientación del turismo en el Caribe, donde República Dominicana y México se han posicionado como destinos "refugio".

Según el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV), Carlos Garrido, República Dominicana y México están actuando como refugio y ambos están experimentando subidas.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Riviera Maya, Toni Chaves, considera que la incertidumbre en algunos destinos del Caribe ha podido contribuir al comportamiento sólido de la demanda en el caribe mexicano, pero que desde el sector lo ven como "un efecto marginal dentro de una reorientación más amplia del turismo".

Asimismo, añadió que esta transformación está orientada "hacia destinos con mayor conectividad y estabilidad operativa" y que la Riviera Maya compite con mucha intensidad debido a conectividad aérea, percepción de seguridad, oferta hotelera, precio relativo y decisiones de turoperación en mercados emisores.

Por su parte, el turismo en República Dominicana también se encuentra en un gran momento, y es que el pasado año recibió 11,6 millones de visitantes, máximo histórico que representó un crecimiento de un 37,8 % con relación al 2022.

La crisis del turismo cubano

El sector turístico en Cuba confirmó en 2025 su crisis al cerrar con su peor registro de viajeros internacionales (1,8 millones) desde 2002, una cifra que confirmó la caída en picado del turismo en los últimos siete años.

El descenso comenzó en 2018 cuando la isla alcanzó los 4,7 millones de turistas, su máximo histórico, y después llegaron las medidas de Donald Trump durante su primer mandato y a las sanciones se sumaron la crisis económica y energética que sufre el país -y que repercute en los servicios y la experiencia- y el recorte de rutas aéreas.

El pasado mes de enero en Fitur, el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García, denunció el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos les impone y explicó que perjudica al turismo.

Por su parte, el director de la división Cuba de la cadena hotelera Meliá Hotels International, Gabriel Cánaves, dijo a EFE en enero que en la actual temporada de invierno "si no hubiera pasado lo de Venezuela (en referencia a la operación estadounidense para detener a Nicolás Maduro)" el turismo hacia Cuba "se estaba comportando muy bien".

Además, fuentes de la compañía explicaron que no venían de años sencillos y que, por lo tanto, no se puede hablar de que se haya producido ahora un cambio significativo en la actividad turística cubana; aunque reconoció que "la creciente inestabilidad no ayuda".

Asimismo, desde Meliá aseguran que se ha producido un repunte de reservas a México y República Dominicana que se estarían redirigiendo desde Cuba.

Meliá ha reducido en Cuba su disponibilidad hotelera este mes ajustándola a los actuales niveles de ocupación, una decisión que ha afectado a tres hoteles con la que buscan adecuarse a las limitaciones en suministros y niveles de demanda.

El turismo venezolano vive "un momento particular"

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió el pasado noviembre un aviso internacional que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe, una advertencia que acataron numerosas aerolíneas, lo que les llevo a cesar su actividad en el país sudameriano.

Entre ellas se encontraron Iberia -que prevé retomar los vuelos en abril-, la portuguesa TAP, la brasileña Gol y la colombiana Avianca, además de Air Europa, que ha reanudado su actividad esta semana, o Plus Ultra, que lo hará a partir del 3 de marzo.

El presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave), César Gutiérrez, explicó a EFE que "Venezuela está viviendo un momento particular ya que no es tanto que el turista tenga menos ganas viajar sino que se ha producido un freno por la operativa y la conectividad". EFE