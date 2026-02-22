Juan Luis Guerra paraliza Santiago y pone hasta a Raquel Peña a bailar en segunda noche de concierto

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Estadio Cibao se convirtió en una fiesta la noche del sábado, cuando el legendario merenguero Juan Luis Guerra y su emblemática agrupación 4.40 ofrecieron su segunda noche de concierto en la llamada Ciudad Corazón, desatando euforia, nostalgia y hasta bailes en la clase política.

Tras casi dos décadas sin presentarse en Santiago, el artista regaló un espectáculo cargado de éxitos, invitados especiales y momentos memorables que hicieron vibrar a miles de asistentes.

Entre los presentes estuvo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien no dudó en disfrutar del espectáculo y compartir su emoción en redes sociales.

Santiago vibró al ritmo de Juan Luis Guerra y 440

“Qué fin de semana tan especial vivimos en nuestro Santiago. Gracias, @JuanLuisGuerra, por llevar el nombre de la República Dominicana tan alto y por regalarnos noches memorables en el Cibao. Que la música siga siendo un puente que nos une y fortalece lo mejor de nuestra identidad”, escribió en su cuenta de X.

Videos difundidos en redes muestran a la funcionaria bailando al ritmo de clásicos, dejando ver que la noche fue para cantar y moverse sin protocolos.

También el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, se sumó a la celebración y disfrutó del concierto.

La primera noche, celebrada el viernes, también dejó momentos especiales. El propio Guerra agradeció al público con un mensaje cargado de emoción:

“¡Santiago maravilloso! Gracias por cantar y bailar con el corazón”.

El artista destacó la participación de invitados que hicieron aún más especial la velada:

Multitudinario concierto

“Gracias Beto por cantar El Niágara en Bicicleta con nosotros. Gracias Maridalia y Mariela por volver a esos momentos de Santiago en Coche. Gracias Frank Ceara por cantar Así Bonito por primera vez en vivo. Gracias El Prodigio por llenar el escenario con tu acordeón. El Blachy, por tu voz y tu alegría. Gracias Sandy Gabriell, por ese saxo siempre hermoso”.

Con más de cuatro décadas sobre los escenarios y considerado uno de los mayores exponentes de la música latina, Guerra volvió a conquistar Santiago, ciudad a la que dedicó en los inicios de su carrera el tema Santiago en coche, incluido en su álbum Mudanza y acarreo (1985).

Esta vez no llegó en coche… llegó en grande. Y Santiago lo recibió como solo sabe hacerlo: cantando a todo pulmón bailando sin descanso