Banqueros globales se reúnen con David Collado

Ávidos de más información sobre el deslumbrante desarrollo del turismo dominicano, banqueros globales participaron en encuentros celebrados en Nueva York con el ministro de Turismo, David Collado. En el marco de una agenda estratégica de alto nivel desarrollada en la ciudad de Nueva York, el ministro de Turismo presentó las proyecciones del sector para 2026, así como el plan estratégico que ejecutan el Gobierno y el sector privado, ante representantes de JP Morgan, Bank of America, Standard & Poor’s y American Express, así como otros actores relevantes del sistema financiero internacional.

En estas reuniones se expusieron las proyecciones del turismo dominicano para el año 2026, destacando el crecimiento sostenido del sector, su resiliencia y su papel protagónico en la economía nacional.

La agenda permitió reafirmar que el turismo es el principal sector productivo de la República Dominicana y que no solo se fortalece en cifras de llegadas e inversión, sino que también forma parte de las conversaciones estratégicas en los grandes espacios donde se toman decisiones globales. David Collado señaló que el turismo dominicano continúa posicionándose como un destino confiable para la inversión, respaldado por datos sólidos, planificación estratégica y una visión de desarrollo sostenible que inspira confianza en los mercados internacionales.

En los encuentros se puso de manifiesto que, más que un crecimiento sostenido, el turismo de la República Dominicana se consolida con visión, datos y credibilidad internacional, proyectándose como uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico del país.

El turismo en la República Dominicana cerró 2025 con un hito histórico, al superar los 11.6 millones de visitantes totales (aéreos y cruceristas), lo que representa un crecimiento superior al 4 % respecto a 2024. Este récord consolidó al país como líder en el Caribe, con una contribución superior a los US$21,000 millones al PIB. Los resultados de enero de este año apuntan a que el turismo continuará sorprendiendo con sus robustos desempeños. El flujo turístico en enero superó los 1.15 millones de visitantes totales (aéreos y cruceristas). La llegada de turistas por vía aérea registró un aumento interanual del 2.4 %, alcanzando un total de 759,929 personas, con una ocupación hotelera del 82 %. David Collado estuvo acompañado de la viceministra técnica de Turismo, Jaqueline Mora, con quien además explicó el impacto social de las cifras récord alcanzadas por el sector.