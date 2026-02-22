El malecón se ilumina con el Carnaval del Distrito Nacional y gran concierto

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Alcaldía del Distrito Nacional tiene todo listo para la celebración la tarde de este domingo 22 del esperado Carnaval del Distrito Nacional, donde más de 70 comparsas y personajes individuales desfilarán, llenando de color, alegría y tradición el malecón capitaleño.

El cabildo mostró en un audiovisual a decenas de hombres trabajando en las diferentes áreas del montaje del esperado desfile. Los obreros acondicionaron cada zona para que el público se deleite con esta exhibición de la cultura carnavalesca.

Además, a las 8:00 p.m. dará inicio el esperado concierto de cierre, a cargo de Toño Rosario, Omega, Jandy Ventura, Sexappeal y Steffany Constanza, un espectáculo que no puedes perderte.