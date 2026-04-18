República Dominicana niega vínculo con acusados caso Koldo

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Santo Domingo. EFE.

El Gobierno de la República Dominicana negó ayer haber mantenido relación comercial con los vinculados al caso de corrupción en España conocido como Koldo, por el que hay 3 imputados, entre ellos el exministro español de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, por presuntas comisiones ilegales en contratos de compras de mascarillas en pandemia de covid, 2020.

Desde la llegada de Luis Abinader a la Presidencia, el 16 de agosto de 2020, en plena pandemia, “el Gobierno no ha suscrito contratos, ni ha realizado procesos de compras o adquisiciones de bienes y servicios con ninguna de las empresas señaladas en dicho caso”, entre ellas Pronalab, Modular HV Corp, Reusa, GSI Dominicana, Bali, Megalab Eurofins y Eurofins Histolog.

Insistió en que “la presente administración no mantiene vínculos comerciales ni relaciones contractuales con las referidas entidades”, al tiempo que subrayó su compromiso “con la transparencia y el cumplimiento de la ley".

El comunicado fue emitido después que informaciones de España indicaran que Víctor de Aldama, un tercer imputado, intentó aprovechar sus vínculos con Koldo García y Ábalos para abrir negocios RD.