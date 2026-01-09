Rusia condena la toma de petrolero

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Rusia condenó enérgicamente el jueves la toma de un buque petrolero por parte de Estados Unidos, lo que deja entrever un nuevo enfriamiento en las relaciones entre Moscú y Washington que podría extenderse a otras áreas y afectar los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania.

La incautación del petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte realizada el miércoles "sólo puede llevar a una mayor escalada de tensiones militares y políticas en la región euroatlántica, así como a una visible disminución del 'umbral para el uso de la fuerza' contra la navegación pacífica", manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

El presidente ruso Vladímir Putin aún no ha comentado sobre la toma del buque y ha permanecido en silencio sobre la captura por parte de EEUU del mandatario venezolano Nicolás Maduro, algo que sus diplomáticos han calificado de acto flagrante de agresión. Sin embargo, aunque Putin ha evitado cualquier crítica a Trump, la incautación del petrolero por parte del ejército estadounidense representa un nuevo desafío para el Kremlin. Comentaristas en Moscú criticaron al gobierno por no montar una respuesta rápida y argumentaron que Rusia debería desplegar sus activos navales para proteger los barcos.