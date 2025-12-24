Rusia lanza 38 misiles Ucrania

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Rusia lanzó en su ataque masivo contra Ucrania 38 misiles y 635 aparatos aéreos no tripulados, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron neutralizar 34 y 587, respectivamente, informó ayer la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de misiles y 39 drones en 21 localizaciones y la caída de fragmentos derribados en ocho.

“En la noche al 23 de diciembre (desde las 18.00 del 22 de diciembre), el enemigo lanzó un ataque combinado contra infraestructuras críticas de Ucrania con aparatos no tripulados de combate y misiles aéreos y terrestres”, indica el reporte.

“En total, las tropas de transmisiones de la Fuerza Aérea detectaron y rastrearon 673 medios de ataque aéreo- 38 misiles y 635 vehículos aéreos no tripulados de diferentes tipos”, agregó.

En concreto, las fuerzas rusas lanzaron 635 aparatos no tripulados de ataque de tipo Shahed y Gerbera, entre otros, desde las direcciones rusas de Kursk, Oriol, Mílerovo, Briansk y Primorsko-Ajtarsk y desde Chauda, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. De los drones lanzados por Rusia, alrededor de 400 eran Shahed. Rusia lanzó además tres misiles aerobalísticos Kh-47M2 Kinzhal desde la región rusa de Riazán y 35 misiles de crucero Kh-101 e Iskander-K.