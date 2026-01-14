Rusia rechaza EU lance ataque Irán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Rusia rechazó ayer, martes, tanto las amenazas sobre un posible ataque militar de Estados Unidos contra territorio iraní como un posible aumento de los aranceles de Washington a los socios comerciales de la República Islámica.

“Las amenazas de nuevos ataques militares contra el territorio de la República Islámica vertidas por Washington son categóricamente inadmisibles”, aseguró María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado en la página web ministerial. La diplomática advirtió de las “funestas consecuencias” para Oriente Medio y la seguridad internacional en caso de que alguna potencia -aunque no citó expresamente a EE.UU.- aproveche los “disturbios instigados desde el exterior” como excusa para repetir el ataque cometido en junio de 2025 por Israel y EU.

“Refutamos firmemente también los intentos de chantajear a los socios extranjeros de Irán con el incremento de los aranceles”, añadió. Moscú considera que “fuerzas externas” intentan aplicar los métodos de las “revoluciones de color” (populares) para “la desestabilización y destrucción del Estado iraní". “Condenamos decididamente la incendiaria injerencia exterior en los procesos políticos internos en Irán”, señaló la portavoz, quien y destacó que las autoridades islámicas han mostrado voluntad al “diálogo constructivo”.