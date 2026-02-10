Secretario de ONU expresa preocupación por cubanos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Naciones Unidas.- EFE

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, mostró ayer, lunes, su “preocupación” por “la creciente escasez de combustible” en Cuba y expresó que la ONU está “trabajando con el Gobierno para brindar mayor apoyo, incluyendo alimentos, agua, saneamiento y atención médica".

“Naciones Unidas continúa monitoreando la situación en el país y trabajando con el gobierno para brindar mayor apoyo, incluyendo alimentos, agua, saneamiento y atención médica. Nos preocupa la creciente escasez de combustible y su impacto en la población”, dijo este lunes en rueda de prensa el portavoz Stéphane Dujarric.

Agregó que la escasez incluye “interrupciones en el suministro de agua potable, atención médica, alimentos y otra ayuda esencial en zonas de Cuba gravemente afectadas por el huracán Melissa en octubre pasado".

El portavoz también expresó su preocupación “por las posibles repercusiones de la escasez de combustible en las operaciones de los aeropuertos cubanos".

“Como recordarán, en noviembre pasado, nuestro equipo en Cuba lanzó un plan de acción para apoyar la respuesta nacional tras el huracán Melissa, que afectó a más de dos millones de personas, lo que equivale al 5 % de la población cubana. Seguimos comprometidos a apoyar los esfuerzos de recuperación liderados por las autoridades y a ayudar a las familias a recuperarse”, dijo, si bien aseguró que el plan de acción aún necesita financiación.

Esta reacción ocurre en medio de tensiones por las medidas anunciadas por Washington, que contemplan aranceles a naciones que exporten petróleo o derivados a La Habana, lo que ha llevado a gobiernos como el mexicano a un primer envío de ayuda humanitaria el fin de semana a la isla, principalmente en forma de alimentos.

Llamado a Netanyahu.-

Por otro lado, Guterres instó este lunes al Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu a revertir las nuevas medidas para expandir su control sobre el territorio palestino de Cisjordania, que ocupa desde 1967.

"(Guterres) reitera que todos los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y su régimen e infraestructura asociados, carecen de validez jurídica y constituyen una violación flagrante del derecho internacional”, Dujarric, en un comunicado. El pasado domingo, Israel aprobó una batería de iniciativas que chocan con los Acuerdos de Oslo y permiten, entre otras cosas, que los judíos compren libremente sus tierras en la Cisjordania ocupada. El Gobierno de Netanyahu derogó la ley que impide a judíos israelíes comprar tierras en este territorio.