Sentencian a cadena perpetua al culpable del segundo intento de matar a Donald Trump

Una jueza estadounidense sentenció este miércoles a cadena perpetua a Ryan Routh por tratar de matar a Donald Trump en un campo de golf de Florida en 2024, el segundo intento de asesinato del republicano mientras era aspirante a la presidencia de Estados Unidos.

El abogado de Routh, Martin Roth, advirtió que apelará la condena, que, además de la cadena perpetua, también incluye 84 meses adicionales en prisión, porque no está de acuerdo con el agravante de terrorismo y porque el acusado tiene ya 60 años de edad.

"Pienso que la jueza podría haber aplicado, equivocadamente, un agravante por el crimen federal de terrorismo, y ese será, probablemente, el principal tema en la apelación. Voy a presentar una apelación", declaró el defensor a los medios tras el fallo.

La condena llega después de que un jurado halló culpable en septiembre pasado a Routh de cinco cargos en su intento de asesinar a Trump, lo que incluye también poseer un arma de fuego para cometer un crimen con violencia, atacar a un agente federal, ser un criminal con un arma y tener un arma con un número de serie borrado.

Durante la sentencia, la jueza Aileen M. Cannon, del Distrito Sur de Florida, en Fort Pierce, le dijo este miércoles al culpable que era "malvado", según relató el alguacil John Budensiek, del Condado de Martin, presente en la sesión.

Budensiek relató lo sucedido en la corte, al afirmar que la jueza lo había dicho claramente: "la maldad está en usted, Sr. Routh. Usted fue el que estaba intentando matar al presidente de Estados Unidos, expresidente y luego presidente de Estados Unidos, la maldad está en usted'. Y pienso que eso encapsula todo lo que ocurrió".

Routh, un trabajador de la construcción de Carolina del Norte, quedó detenido el 15 de septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales, en un campo de golf de Florida propiedad de Trump en el que un agente del Servicio Secreto lo descubrió con un rifle semiautomático detrás de unos arbustos.

Este fue el segundo intento de asesinato de Trump cuando era candidato, pues en julio de 2024 sobrevivió a disparos en un mitin en Butler, Pensilvania, donde las autoridades abatieron al atacante.

El juicio de Routh despertó renovada atención porque él se defendió a sí mismo, aseguró que no cometió un crimen porque no tenía la intención de matar a nadie, e hizo referencias a personajes como Hitler.

Su abogado, asignado para defenderlo en la sentencia, explicó que la pena federal implicará que el hombre no podrá salir de prisión.

El defensor relató que la hermana acudió a la sesión de este miércoles y "lo tomó muy bien".

También se refirió a Routh como una "persona excepcional" por luchar como voluntario en Ucrania en la invasión de Rusia, además de intentar defender a Taiwán de China y reclutar soldados afganos entrenados por la OTAN.