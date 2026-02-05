Así operaba el falso cementerio usado para estafas con brujería

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un falso cementerio con velones, tumbas construidas con blocks, cruces, entre otros artículos fúnebres, era parte de un set de grabación perfecto para que grupo de jóvenes llamados “Pichadores”, cometieran estafas digitales en la comunidad de Palmilla.

Según narran las víctimas fueron extorsionados por algunos de los miembros de la presunta banda, quienes a través de las redes sociales amenazan con realizar una supuesta brujería sino entregaban dinero a cambio.

Según las autoridades, los implicados captaban clientes mediante plataformas como TikTok y Facebook, ofreciendo servicios de “amarres”, “limpiezas espirituales” y “venganzas”.

Cuando se hacia el pago, realizaban grabaciones en el falso cementerio para aparentar la ejecución de los trabajos prometidos.

Falso cementerio

El montaje fue desmantelado por las autoridades, quienes utilizaron herramientas como picos y mandarrias para destruir las estructuras improvisadas y eliminar las falsas lápidas que alteraban visualmente el entorno.

Las investigaciones continúan para identificar someter a la justicia a los responsables de estas estafas.

El director provincial de Medio Ambiente, Fernando Santana, dijo que la situación es penosa porque “el que no hace la voluntad de Dios puede terminar con un final muy infeliz.

Al darse a conocer el hecho, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de Medio Ambiente procedieron a desmantelar el lugar.