Desesperación total: la historia de la pareja de adultos mayores que lo perdió todo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una pareja de adultos mayores vive momentos de angustia tras perder casi dos millones de pesos en ajuares, luego de que una avería en una línea de 30 pulgadas, provocada por un camión perforador, inundara su vivienda el pasado 17 de enero en el sector Don Honorio.

Se trata de Benedicto Romero y Claudia Núñez, quienes aseguran que las autoridades no se han hecho responsables de los daños ocasionados.

“Todavía estamos esperando, porque ellos no han vuelto por aquí”, expresó Romero a RNN.

Por su parte, Núñez relató que al abrir la persiana de su casa alrededor de las 7:00 de la mañana, encontró la vivienda completamente inundada.

Incluso, reveló que un perrito estuvo a punto de ahogarse durante el incidente.

"Corrí a desconectar la corriente y ya estaba cogiendo agua todo", narró Núñez, subrayando su miedo al maniobrar agua y corriente.

Neveras, televisores y muebles resultaron severamente dañados por el agua, pérdidas que la pareja asegura no han sido reconocidas por los responsables.

"Ellos tienen que saber que no fue cosa inventada por uno, que fueron ellos los culpables de eso. Tienen que pagar los daños", reclamó Romero.

Tras la avería, 14 sectores del Distrito Nacional quedaron sin servicio de agua potable.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que el pasado 20 de enero resolvería la avería en la línea de 30 pulgadas, provocada por un camión perforador y que dejó sin agua a varios sectores del Distrito Nacional.