Siguen intensos ataques en Irán, líbano e Israel

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Tel Aviv. EFE.

El Ejército de Israel dijoayer que lanzó durante la noche una nueva oleada de ataques “a gran escala” en Teherán contra instalaciones de producción de armas, cuarteles generales y una base militar de entrenamiento de soldados. .

En el Líbano

Israel dejó incomunicado el sur del Líbano y anunció ataques contra viviendas libanesas próximas a intereses israelíes y contra los puentes sobre el río Litani, estratégico para el abastecimiento de agua y la generación de energía. El Ejército israelí también anunció la eliminación de un alto responsable del aparato financiero de Hamás y la muerte de 9 miembros de Hizbulá.

Ataque a caza F-15

El Ejército iraní anunció ayer que detectó y atacó un caza F-15 en su espacio aéreo en el sur del país, un día después de que la Guardia Revolucionaria informara de haber alcanzado una aeronave F-16 israelí en el centro de Irán..

Ataque Hizbulá a Israel

El grupo chií libanés Hizbulá afirmó ayer haber atacado a soldados israelíes en el norte de Israel y el sur del Líbano, según un comunicado recogido por la cadena Al Jazeera.

Hizbulá, según las mismas fuentes, realizó durante las últimas horas una serie de ataques con drones y cohetes contra posiciones israelíes a lo largo de la frontera. Los ataques habrían alcanzado objetivos militares israelíes en las localidades de Hanita y Avim, norte de Israel, y en Ras an-Nauoura, en el sur del Líbano.

Arabia Saudí

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí reportó la interceptación y destrucción exitosa de drones y un misil ayer, “sin que se reportaran daños, ni victimas".