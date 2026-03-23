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Consejo de Ministros

Bienvenido Montilla

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Fructífero Consejo de Ministros

El presidente informó, la asignación de mil millones de pesos para subsidiar los fertilizantes, impedir que el incremento superior al 40% de su valor internacional

Luis Abinader se dirigió al país este domingo.

Luis Abinader se dirigió al país este domingo.

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El presidente Luis Abinader acaba de celebrar el 19 de marzo 2026, la quincuagésima sexta reunión del Consejo de Ministros, pasando revista a los avances de la estratégica Meta RD2036 en procura de transformar la estructura productiva y acelerar el crecimiento económico. La reunión puso énfasis en impulsar el sector agropecuario, con programas específicos de incentivos a las exportaciones, destinando fondos para la producción de café y cacao. En ella se aprobó la confección de una norma para el manejo del sargazo, una problemática medioambiental que afecta constantemente las playas y la actividad hotelera. El reglamento establece lineamientos para la recolección, disposición y aprovechamiento de las algas. El presidente informó, la asignación de mil millones de pesos para subsidiar los fertilizantes, impedir que el incremento superior al 40% de su valor internacional, se transfiera al costo de producción local, evitando un alza de precios de los alimentos.

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Bienvenido Montilla

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