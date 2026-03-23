Muy buenas las enseñanzas del Banco Central

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Con motivo de la inauguración de la semana económica y financiera el pasado lunes, el gobernador del Banco Central sostuvo que la entidad sigue atenta a la evolución de los precios del petróleo y del gas en el mercado internacional, por los altos balances de riesgo, incertidumbre, inflación y deterioro del entorno económico global.

Es la actitud prudente que cabe esperar de un banco central, todos recordamos el éxito de su gestión con la crisis inflacionista de 2021 y 2022, a diferencia de la mayoría de bancos centrales de la región y del Banco Central Europeo, consideró que las alzas de precio no eran transitorias, procediendo de inmediato a endurecer su política monetaria, fue la razón por la que en tiempo récord como lo han reconocido el FMI, Banco Mundial y firmas calificadoras de crédito, la economía venció el aumento generalizado de todos los precios de los productos y servicios incluidos en la canasta familiar, que alcanzó un pico promedio de 10,48% en mayo de 2021.

Durante 25 meses consecutivos se produjo una histórica desinflación, hasta cerrar en 4.00% en junio de 2023, manteniéndose alrededor del rango meta de 4.0% ± 1.0%, en febrero cerro en 4.67%.

Cuento todo lo anterior porque el pasado miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos optó por la prudencia, mantuvo sin cambio sus tipos de interés entre 3,75% y 3,50%, citando panorama incierto, además, aumentó el crecimiento esperado a 2.4%, mantuvo en 4% la tasa de desempleo y estima que la inflación aumentará a 2,7%, tres décimas más de lo previsto anteriormente.

Es decir, privilegió la prudencia, sin embargo, los siguientes dos hechos: estancamiento del mercado laboral desde que Trump comenzó su guerra arancelaria, en tres meses, hasta febrero de 2026, la economía estadounidense creó una media de solo 6 000 ocupaciones.

Y volatilidad del petróleo, el pasado 20 de marzo el barril Brent de referencia en Europa subió 53%, de $72 dólares antes del 28 de febrero cuando se inició la guerra, a $110 dólares el pasado viernes, el West Texas Intermediate (WTI) de referencia en los Estados Unidos aumentó un 54%, de $63 dólares cotizados el 28 de febrero a $97 dólares el viernes 20 de marzo.

El Banco Central Europeo dejó los tipos de interés sin cambio en 2% en su reunión del jueves, donde han estado desde junio 2025, pero aumentó la inflación esperada en siete décimas, hasta 2.6%, advirtiendo que si recrudece elevaría los tipos de interés en su próxima reunión de abril. Un poco de historia, la tasa de política monetaria de nuestro Banco Central era 4.50% a final de 2021, con un diferencial de 450 puntos porcentuales frente a casi cero de la Reserva Federal estadounidense, el diferencial se redujo a 150 puntos básicos en noviembre de 2025, cuando la tasa de referencia del Banco Central aumentó a 5.25% y los tipos de la Reserva Federal entre 3.75% y 3.50%.