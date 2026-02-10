SIP preocupada por arresto fundadores medio en Cuba

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Miami (EE.UU.).- EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó ayer, lunes, su preocupación por la detención en Cuba de los fundadores del proyecto audiovisual independiente El4tico (El Cuartico), desde donde analizaban la realidad cubana con un enfoque en los problemas sociales, económicos y políticos.

El organismo, con sede en Miami, afirmó en un comunicado que las detenciones constituyen “una nueva violación del derecho humano a la libertad de expresión”, y reclamó la “liberación inmediata y el cese de la persecución contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a informar, opinar y promover el pensamiento crítico en la isla". Los fundadores del proyecto son Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, quienes fueron detenidos el pasado 6 de febrero durante un operativo policial en la ciudad de Holguín, informó la SIP citando medios locales.

Se hizo eco además de otras publicaciones que señalan que las fuerzas de seguridad “registraron sus viviendas e incautaron equipos electrónicos” y los trasladaron a un centro de instrucción penal.