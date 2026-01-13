¿Cuáles son las aerolíneas más seguras para volar en 2026?, según AirlineRatings

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El portal especializado AirlineRatings.com, único en el mundo dedicado a evaluar seguridad y calidad de las aerolíneas, publicó este martes su lista de las 25 aerolíneas de servicio completo más seguras y las 25 aerolíneas de bajo costo más seguras para el año 2026, tras analizar 320 compañías aéreas.

La directora ejecutiva de la entidad, Sharon Petersen, destacó que las diferencias entre las aerolíneas líderes son mínimas: “Menos de cuatro puntos separan las posiciones uno a catorce, y apenas 1,3 puntos entre las seis primeras. Todas las incluidas en el Top 25 son líderes mundiales en seguridad aérea”.

Etihad, primera aerolínea del Golfo en ocupar el primer lugar

Por primera vez, una aerolínea del Golfo encabeza el ranking. Etihad Airways logró el puesto número uno gracias a su flota joven, historial libre de accidentes, bajas tasas de incidentes y avances en seguridad frente a turbulencias.

Entre las novedades también figuran la inclusión de STARLUX y Fiji Airways, además del regreso de Singapore Airlines, que había sido excluida en 2025 tras un incidente de turbulencia.

Ranking de bajo costo

En la categoría de bajo costo, HK Express repite como la más segura, seguida por Jetstar Airways y Scoot. La lista incluye por primera vez a Spring Airlines China, mientras que airBaltic ascendió al top 10.

Petersen subrayó que, aunque todas las aerolíneas registraron incidentes menores en los últimos dos años, las tasas por vuelo se mantienen entre 0.002 y 0.09, lo que refleja la solidez de la industria aérea global.