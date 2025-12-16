Suben los fallecidos tras la caída de una avioneta en el centro de México

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ciudad de México. Aumentó a siete la cifra de fallecidos tras la caída de una avioneta cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el Estado de México, informó este lunes Protección Civil estatal.

En una entrevista con la cadena Radio Fórmula, el coordinador del organismo estatal, Adrián Hernández, afirmó que "por el momento" los servicios de emergencias habían localizado siete cuerpos en la bodega contra la que impactó la aeronave.

La avioneta en cuestión es un jet privado con matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco, en el estado de Guerrero, hacia la ciudad de Toluca, donde ocurrió el accidente mortal, a 65 kilómetros de la capital mexicana.

Las autoridades no confirmaron la identidad de las víctimas mortales, pero notificaron que de las personas presentes en dicha avioneta, ocho eran pasajeros y los dos restantes eran el piloto y el copiloto.

En un primer reporte, Protección Civil estatal había informado de seis fallecidos.

Según medios locales, entre los fallecidos hay tres menores de edad de 4, 2 y 9 años, respectivamente.

Por el momento, se desconocen las causas de la caída de la aeronave, que provocó un incendio que ya está controlado por los servicios de emergencias estatales, centrados en realizar labores de enfriamiento y remoción.

En el operativo participan bomberos, así como efectivos del Servicio de Emergencias del Estado de México (SUEM), agentes de seguridad municipales o miembros de la Guardia Nacional.

Imágenes del eventoFuente externa

Pese a que el fuego está controlado, las autoridades instaron a la población a no acercarse a la zona y mantenerse informada por canales oficiales.

Más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en el Estado de México, informó en un comunicado que abrió una investigación por los hechos ocurridos.

La institución indicó que envió al lugar agentes del Ministerio Público Federal (MPF), peritos especializados y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a fin de colaborar en todo momento con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y dijo que "coadyuvará en la investigación y procederá conforme a derecho".