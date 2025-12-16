Cambios de temperatura disparan afecciones respiratorias y PROMESE/CAL responde con más medicamentos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL) informó que ha puesto en marcha un protocolo de trabajo para duplicar la distribución de antigripales y otros medicamentos esenciales en la Red de Farmacias del Pueblo. Esta medida responde a la alta incidencia de virus gripales que afecta actualmente al país, derivada de los cambios de temperatura propios de la época del año.

La institución indicó que los almacenes generales cuentan con inventario suficiente para satisfacer la demanda nacional de antigripales para atención inmediata. Esta capacidad operativa se ve robustecida por una reserva combinada de vitamina C y amoxicilina que supera los 5.5 millones de unidades, lo que asegura una respuesta logística eficiente y oportuna en todo el territorio.

Durante el mes de noviembre, PROMESE/CAL llevó a cabo un inventario general exhaustivo con el propósito de optimizar la gestión de suministros y asegurar la transparencia en el abastecimiento. Una vez concluida la validación física de los insumos, se inició en diciembre un cronograma de despacho escalonado hacia todas las regiones del país, con el fin de normalizar la frecuencia de reposición tras la pausa logística transitoria que requirió dicho proceso administrativo.

De manera adicional, y con el objetivo de prevenir situaciones de escasez frente a la alta demanda ciudadana, la entidad ejecutó un proceso de compra estratégica para cubrir las necesidades sanitarias hasta el mes de febrero. Esta adquisición incluyó 80 tipos de medicamentos esenciales por un monto adjudicado de RD$ 73 millones, 710 mil, 621, integrando al inventario unas 230,000 unidades adicionales de antigripales, acetaminofén, aceite de hígado de bacalao e ibuprofeno, entre otros productos de alta rotación.

Con estas acciones, PROMESE/CAL reafirma su compromiso institucional de garantizar el acceso equitativo a medicamentos de alta calidad y a precios asequibles, velando siempre por la seguridad social y el bienestar de toda la ciudadanía dominicana.