¿Por qué la suegra de Carolina Flores habría dicho “tú eres mío y ella te robó” tras presunto crimen?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Fiscalía de Ciudad de México investiga el asesinato de Carolina Flores Gómez, modelo y exreina de belleza originaria de Ensenada, Baja California, ocurrido el pasado 15 de abril en su vivienda de Polanco.

La principal sospechosa es su suegra, Erika María, quien permanece prófuga. En un video que circula en redes sociales, se escucha a la mujer pronunciar frases de celos y posesión tras el crimen, entre ellas: “Tú eres mío y ella te robó”, lo que refuerza la hipótesis de un feminicidio motivado por conflictos familiares.

Carolina, coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017, tenía 26 años y era madre de un bebé que, según la investigación, habría permanecido junto al cuerpo sin vida de su madre durante varias horas antes de que se notificara a las autoridades.

El esposo de la víctima, Alejandro, ha sido cuestionado en redes sociales por su aparente falta de reacción inmediata y por el retraso en denunciar lo ocurrido, lo que habría facilitado la huida de la sospechosa.