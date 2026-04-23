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La exreina de belleza mexicana Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue encontrada sin vida el pasado 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco, Ciudad de México. La Fiscalía capitalina investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio y ha señalado como principal sospechosa a su suegra, Erika Herrera, de 63 años, actualmente prófuga.

Flores, originaria de Ensenada, Baja California, había ganado el título de Miss Teen Universe Baja California en 2017 y se dedicaba al modelaje y a compartir contenido en redes sociales. Según los primeros reportes, el hecho estaría vinculado a un conflicto familiar relacionado con el cuidado de su hijo de ocho meses.

Un video difundido muestra el momento del ataque y recoge la voz del esposo de la víctima reclamando a su madre tras los disparos. Los estudios forenses confirmaron que Carolina recibió múltiples impactos de arma de fuego en la cabeza y el torso.

La madre de la joven, Reyna Gómez, denunció que el yerno reportó el crimen un día después, lo que ha generado indignación y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades y del entorno familiar.

El caso ha provocado conmoción nacional y reaviva el debate sobre la violencia de género en México. La Fiscalía continúa la búsqueda de la sospechosa y se espera que la conferencia internacional sobre transición energética en Santa Marta, Colombia, coincida con la presión social por compromisos más firmes contra la violencia hacia las mujeres