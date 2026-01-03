Tensión en Venezuela: EASA restringe vuelos tras ataque de EE. UU.

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Berlín, 3 ene (EFE).- La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) emitió este sábado una "advertencia de zonas de conflicto" sobre Venezuela en la que recomendó no volar sobre las zonas del espacio aéreo del país sudamericano afectadas por el ataque de Estados Unidos en suelo venezolano.

Según dicha advertencia de la EASA, la autoridad central de la Unión Europea (UE) para la seguridad de la aviación civil, con sede en la ciudad alemana de Colonia, se recomendaba "no operar dentro del espacio aéreo afectado a ninguna altitud ni nivel de vuelo" y "seguir de cerca la evolución del espacio aéreo en la región".

Además, también se pedía en dicho documento, válido hasta el próximo día 9 de enero, "estar al tanto de todas las publicaciones aeronáuticas disponibles sobre la región".

"Teniendo en cuenta los ataques estadounidenses y el alto nivel general de tensión, es probable que Venezuela mantenga niveles elevados de alerta para sus fuerzas aéreas y unidades de defensa aérea en todo el país", señaló la EASA, que aludió a "la posibilidad de que se produzcan nuevas acciones militares puntuales".

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país".