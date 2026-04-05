Día Nacional del Periodista: ¿Cómo nació la prensa en República Dominicana?

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Cada 5 de abril, la República Dominicana conmemora el Día del Periodista, una fecha que no solo reconoce la labor de quienes informan, sino que también remite al origen mismo de la prensa en el país.

La celebración tiene su raíz en 1821, durante el período conocido como la España Boba, cuando comenzó a circular El Telégrafo Constitucional de Santo Domingo, considerado el primer periódico publicado en lo que hoy es territorio dominicano.

Esta publicación, de cuatro páginas y circulación semanal, incluía contenidos como decretos oficiales, disposiciones de los ayuntamientos, actividades comerciales, precios y operaciones navales, reflejando la vida política y económica de la época.

No fue hasta 1962, mediante la ley 5807, cuando se estableció oficialmente el Día del Periodista en el país.

Más allá de la fecha, la jornada también invita a reflexionar sobre el rol del periodismo en la sociedad. Se trata de una profesión orientada a investigar temas de interés público, contrastar información, jerarquizarla y difundirla a través de distintos formatos, ya sean escritos, orales o visuales.

El ejercicio periodístico está guiado por principios fundamentales como el respeto a la verdad y el rigor en la verificación de los hechos, elementos esenciales para garantizar información confiable.

En ese sentido, el valor del periodista radica en su capacidad de ofrecer contenidos relevantes, precisos y oportunos, en medio de un entorno cada vez más dinámico y exigente.