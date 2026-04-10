Tráfico por estrecho de Ormuz seguía en el aire tras el pacto

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El Cairo.- EFE

Un día después del acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, condicionado a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, la reanudación del tráfico en esta vía por donde antes de la guerra circulaba alrededor del 20 % del comercio marítimo mundial sigue en el aire.

La comunidad internacional y los mercados reaccionaron al alza tras el anuncio de tregua, que daba a entender el regreso del movimiento para cientos de buques petroleros que están varados en las aguas del golfo Pérsico tras el inicio de la guerra contra Irán, algo que ha disparado los precios del crudo y de muchos otros productos.

Pero la realidad fue muy diferente- tan solo cinco buques graneleros transitaron por Ormuz durante la jornada del miércoles, según la empresa de análisis marítimo Kpler, que apuntó que el número de embarcaciones que cruzaron el estrecho el día anterior fue de 11. Antes de la guerra transitaban entre 120 y 140 buques diarios.

Muchas dudas

Ante los intercambios de amenazas entre Estados Unidos e Irán, las tensiones y los devastadores bombardeos de Israel del miércoles -que mataron a más de 200 personas en el Líbano-, el futuro del estrecho de Ormuz está en el aire.

“Como era de esperar, los datos preliminares del 9 de abril no muestran una recuperación significativa del tráfico. Muchos armadores y fletadores se mantienen a la expectativa, a la espera de mayor claridad por parte de las autoridades y las aseguradoras”, afirmó en su cuenta de LinkedIn el analista en comercio marítimo Daejin Lee.

El experto anticipó que “probablemente transcurrirán algunos días más antes de que se observe algún cambio tangible en los patrones de tráfico".

Incluso el indicador geopolítico de moda, la polémica plataforma de mercado de predicciones Polymarket, estima en un 25 % las posibilidades de apertura de Ormuz a finales de abril, mientras que el volumen de las pujas supera ya los 5.2 millones de dólares. Y es que el estrecho de Ormuz sigue cerrado, o así lo ha denunciado este jueves el ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos (EAU) , Sultán al Jaber, que ha pedido la apertura “incondicional”