Tregua en Irán entre algunas “violaciones”

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Redacción Internacional.- EFE

La tregua temporal en Oriente Medio comenzó con denuncias de violaciones y diferentes interpretaciones sobre si el Líbano está o no incluido en el alto fuego; de momento, el país ha sufrido el peor ataque de Israel hasta la fecha.

Irán ha denunciado ataques en una refinería en la isla de Lavan y un dron en la ciudad de Lar y en represalia ha lanzado ataques a los países del golfo. Además ha suspendido el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz por el “mayor ataque” que Israel ha perpetrado en Líbano, que ha dejado “decenas” de muertos y “cientos” de heridos.

Estos son los acontecimientos más importantes del día 40 de guerra y el primero de alto al fuego temporal- Violaciones del alto al fuego.

Apenas unas horas después de entrar en vigor el cese de hostilidades de 14 días mediado por Pakistán, la desconfianza mutua ha derivado en incidentes directos.

Ataques en Irán

La Compañía Nacional de Petroléo de Irán denunció un ataque a la refinería de la isla de Lavan que provocó un incendio, aunque sin afectar al suministro de combustible. Además, la Guardia Revolucionaria informó del derribo de un dron Hermes 900 en la ciudad de Lar, calificándolo de incursión enemiga intolerable.

También Irán ha lanzado una oleada de ataques con misiles y drones a Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudí, Catar y Kuwait contra infraestructuras críticas, incluyendo plantas eléctricas y desalinizadoras. Kuwait denunció específicamente un ataque contra su Corporación Petrolera.

EEUU no se retira

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, advirtió que sus tropas no abandonarán la zona y vigilarán que Irán cumpla el pacto, instando a Teherán a enviar una “paloma mensajera” a sus unidades remotas para evitar disparos accidentales que comprometan la tregua.

En tanto, el vicepresidente JD Vance advirtió desde Budapest que si Irán intenta “mentir o engañar” durante estos 14 días, la tregua colapsará de inmediato- “Si los iraníes están dispuestos a trabajar con nosotros de buena fe, creo que podemos llegar a un acuerdo”.

Guerra. Infografia

El éxito diplomático del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien logró frenar el ataque total de Trump apenas diez minutos antes del vencimiento del ultimátum, se pondrá a prueba este viernes.