Trump dice no se disculpará con el papa tras criticarlo

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WASHINGTON.- AP

El presidente de EEUU, Donald Trump, se negó el lunes a disculparse con el papa León XIV después de criticarlo por su oposición a la guerra con Irán, y trató de explicar una publicación que hizo en redes sociales, ya eliminada, que lo mostraba a él mismo como Jesucristo, diciendo que había pensado que la imagen era de él como médico.

A Trump se le preguntó sobre sus comentarios hacia el líder de la Iglesia católica nacido en Estados Unidos.

“Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear. El papa León no estaría contento con el resultado final”, dijo Trump, y añadió: “Creo que es muy débil con el crimen y otras cosas, así que no” voy a disculparme.

“Él lo hizo público”, añadió el mandatario “Sólo estoy respondiendo al papa León”. Esa respuesta se produjo después que León XIV rebatiera el ataque de Trump contra él la noche anterior, afirmando que los exhortos del Vaticano a la paz y la reconciliación tienen su origen en el Evangelio y que no teme al gobierno EEUU. “Poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente ha intentado hacer aquí, creo que es no entender cuál es el mensaje del Evangelio”, dijo León a The Associated Press a bordo del avión papal rumbo a Argelia. “Y lamento escuchar eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo hoy”.