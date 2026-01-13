Movilizaciones
Trump: Irán busca negociar; ya van unos 599 muertos
Sigue sin estar claro qué podría prometer Irán, dado que Trump ha establecido demandas estrictas sobre su plan nuclear
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán quiere negociar con EEUU luego que él lanzara la amenaza de atacar a la República Islámica por su sangrienta represión contra los manifestantes, y activistas señalaron el lunes que el número de muertos en medio de las protestas a nivel nacional aumentó a al menos 599.
Irán no ha tenido una reacción directa a los comentarios de Trump, que llegaron después que el ministro de Relaciones Exteriores de Omán —que ha servido durante mucho tiempo como interlocutor entre Washington y Teherán— viajara a Irán el fin de semana. Sigue sin estar claro qué podría prometer Irán, especialmente dado que Trump ha establecido demandas estrictas sobre su programa nuclear y su arsenal de misiles balísticos, que Teherán insiste es crucial para su defensa nacional.
Por su parte, los manifestantes progubernamentales salieron a las calles el lunes en apoyo de la teocracia.
