Trump: Irán busca negociar; ya van unos 599 muertos

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán quiere negociar con EEUU luego que él lanzara la amenaza de atacar a la República Islámica por su sangrienta represión contra los manifestantes, y activistas señalaron el lunes que el número de muertos en medio de las protestas a nivel nacional aumentó a al menos 599.

Irán no ha tenido una reacción directa a los comentarios de Trump, que llegaron después que el ministro de Relaciones Exteriores de Omán —que ha servido durante mucho tiempo como interlocutor entre Washington y Teherán— viajara a Irán el fin de semana. Sigue sin estar claro qué podría prometer Irán, especialmente dado que Trump ha establecido demandas estrictas sobre su programa nuclear y su arsenal de misiles balísticos, que Teherán insiste es crucial para su defensa nacional.

Por su parte, los manifestantes progubernamentales salieron a las calles el lunes en apoyo de la teocracia.