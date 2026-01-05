Trump pide a Delcy acceso total a petróleo Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, demandó ayer, domingo, a la nueva líder venezolana, Delcy Rodríguez, “acceso total” a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

“Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, a la pregunta de qué otras “cosas” iban a necesitar, Trump mencionó las infraestructuras del país, ya que “las carretas no se construyen y los puentes se están cayendo". “Estamos al cargo”, indicó Trump, quien ayer, al anunciar los detalles de la captura de Maduro, reiteró varias veces que el país será gobernado por su equipo de confianza para garantizar un proceso de transición. Trump reiteró anoche que su operación para capturar a Maduro y llevarlo ante la justicia en Nueva York responde a una nueva Doctrina Monroe de intervención en Latinoamérica que ha bautizado como 'Doctrina Donroe', ya que “el hemisferio (occidental) es nuestro”, aseveró el mandatario de camino a la Casa Blanca desde Mar-a-Lago (Florida).

Trump amenaza a Petro y lo acusa de fabricar coca

Trump amenazó ayer a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, al que acusó de “fabricar cocaína”, con enviar a su país “una misión de EE.UU.” como la que el sábado atacó varios puntos de Venezuela y capturó a Maduro.

EEUU mató 32 cubanos

Por otro lado, el Gobierno de Cuba informó que 32 militares de la isla que cumplían misión en Venezuela murieron en “acciones combativas” durante el ataque realizado Estados Unidos. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, explicó en redes sociales que los militares de su país “cumplían misiones” en Caracas a “solicitud de órganos homólogos de ese país”, sin más detalles.