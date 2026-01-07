Un tío de Brianna Genao confesó a la Policía que abusó de la niña y luego la mató

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

Imbert, Puerto Plata:-Un tío confesó a investigadores de la Policía Nacional haber violado y posteriormente asesinado a la menor Brianna Genao González, desaparecida hace dos semanas en el paraje Barrero de este municipio de la zona oeste de la provincia de Puerto Plata.

Rafael Reyes Núñez Rosario, hermano de Yesica María González, madre de la menor de tres años edad, luego de varios días de interrogatorio confesó este horrible crimen que ha consternado a la población imberteña.

En fuente cercana a la institución del orden público en esta ciudad se conoció de buena tinta que Núñez Rosario admitió que enterró el cadáver de su sobrina, pero que "no se acuerda en qué lugar depositó los restos mortales de su pariente".

La fuente que suministró estos datos dio a conocer que en las próximas horas la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional al mando del General Jorge Luís Galán Guerrero ofrecerá los detalles ampliados de este caso, el cual ha conllevado horas de investigación por partes de expertos en la materia hasta concluir con la captura de Núñez Rosario.

Este miércoles se llevaron a cabo nuevas pesquisas en torno a la desaparición de la menor, incluso a la comunidad de Barrero fueron trasladadas unidades de rescate, entre ellas ambulancias, palas, picos, entre otros utensilios que puedan establecer donde se encuentra enterrado el cadáver de la menor Genao González.

El padre de Brianna, Carlos Manuel Genao, quien ha sido investigado en relación a este caso, pero fue puesto en libertad, declaró los periodistas estar satisfecho con la labor investigativa que ha realizado la Policía, a la vez que señaló que su hija no pudo desaparecer "tan fácilmente en nuestra comunidad".

Otras cuatro personas, entre ellas parientes cercanas la familia Genao González, que están bajo investigación permanecen en la dotación policial de Puerto Plata para los fines correspondientes.