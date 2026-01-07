Supérate tiene nueva directora: Mayra Jiménez juramentada por Raquel Peña

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este miércoles el acto de juramentación de Mayra Jiménez como nueva directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, en cumplimiento de la disposición emitida por el presidente Luis Abinader.

Durante la actividad, Raquel Peña destacó que se trata de un momento significativo para el país, al reconocer el trabajo y la trayectoria de (la directora saliente y la entrante) dos mujeres con sensibilidad social, experiencia en la gestión pública y compromiso con las causas sociales.

La vicemandataria subrayó que los ajustes en el tren gubernamental responden a una dinámica natural de fortalecimiento institucional y reiteró que el Gobierno mantiene una sola visión y un mismo propósito, enfocado en seguir avanzando en beneficio de la población.

“Somos un solo Gobierno y un solo país, y el compromiso es continuar trabajando con responsabilidad y cohesión para acompañar a quienes más lo necesitan”, expresó Peña.

Al asumir el cargo, Mayra Jiménez manifestó su agradecimiento al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en ella y afirmó que asume la dirección de Supérate con humildad, responsabilidad y vocación de servicio.

“El gran compromiso es seguir fortaleciendo la institucionalidad, mejorar y ampliar la política social, y avanzar en los desafíos pendientes para garantizar mayor bienestar a la población más vulnerable”, indicó.

Mayra Jiménez es abogada Magna Cum Laude, con maestría en Derecho de la Regulación Económica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y especialización en Liderazgo para la Gestión Pública por Barna Management School.

Desde agosto de 2020 se desempeñó como ministra de la Mujer, donde lideró políticas públicas orientadas a la igualdad de género, la inclusión social y la garantía de los derechos humanos de las mujeres.

La nueva directora de Supérate fue designada en sustitución de Gloria Reyes mediante el Decreto núm. 02-26, emitido por el presidente Luis Abinader.