Messi preferiría ser propietario que entrenador cuando deje de jugar

BUENOS AIRES (AP) — Lionel Messi preferiría convertirse en dueño de un club en lugar de entrenador cuando deje de ser jugador, dijo el astro del fútbol argentino.

En octubre, firmó una extensión de contrato por tres años con el Inter Miami que lo acompañará hasta la temporada 2028.

"No me veo como entrenador", declaró Messi, de 38 años, al canal de streaming Luzu TV en una entrevista grabada en diciembre y emitida el martes. "Me gusta la gestión, pero si tuviera que decidirme por uno de los tres, me gustaría ser propietario".

Me gustaría tener mi propio club, poder hacerlo crecer, empezar desde abajo y darles a los chicos, a la gente, la oportunidad de crecer y convertirlo en un club importante. Si tuviera que elegir, eso es lo que más me llamaría la atención.

Messi, quien llevó a Argentina al título de la Copa del Mundo en Qatar en 2022, ya es copropietario del equipo uruguayo de cuarta división Deportivo LSM, que es copropiedad de su compañero de equipo en el Inter, Luis Suárez.

“El Deportivo LS es un sueño familiar que nació en 2018. Hemos crecido muchísimo con más de 3.000 socios”, declaró Suárez, fundador del club, en mayo pasado en un video junto a Messi. “Quiero ofrecer al fútbol uruguayo, el lugar que amo y donde crecí de niño, oportunidades y herramientas para que adolescentes y niños crezcan”.

Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, también tiene incluida en su contrato una futura participación minoritaria en el Inter.

Messi ganó la Bota de Oro de la MLS esta temporada tras anotar 29 goles, cinco más que Denis Bouanga, del LAFC, y Sam Surridge, del Nashville. Además, dio 19 asistencias, y sus 48 goles totales se quedaron a uno de igualar el récord de la liga establecido por Carlos Vela en 2019.

Messi también se convirtió en el primer jugador en ganar dos premios MVP consecutivos en la historia de la MLS.