UE.: Groenlandia está protegida

La Unión Europea dijo este jueves que Groenlandia está cubierta “en principio” por la cláusula de defensa mutua consagrada en el artículo 42.7 del Tratado de la UE, aunque añadió que esta cuestión “actualmente no se plantea".

“Groenlandia forma parte del territorio del Reino de Dinamarca y, por lo tanto, en principio está cubierta por la cláusula de solidaridad mutua del artículo 42.7 del TUE. Sin embargo, actualmente la cuestión no se plantea”, afirmó Anitta Hipper, portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

El artículo 42.7 del Tratado de la UE establece que, si un país de la Unión es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán prestar ayuda y asistencia “con todos los medios a su alcance".

Desde Limassol (Chipre), adonde viajó este jueves el Colegio de comisarios europeos con ocasión de la presidencia de turno chipriota del Consejo de la UE, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que Groenlandia puede contar con la UE “política, económica y financieramente” ante las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump También subrayó que el Ártico y su seguridad son “cuestiones clave” para el bloque comunitario.

Reacción de Washington.-

La Casa Blanca consideró ayer que el envío de tropas a Groenlandia, a lo que se comprometieron varios socios europeos de la OTAN, no afecta “en absoluto” al objetivo de Trump de hacerse con el control de la isla. “No creo que la presencia de tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni que afecte en absoluto a su objetivo de adquirir Groenlandia”, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.