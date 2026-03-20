UE pide salida diplomática para la guerra en Oriente Medio

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Bruselas. EFE.

Los líderes de la Unión Europea (UE) enviaron ayer un mensaje unificado contra la escalada bélica en Oriente Medio, apostaron por la vía diplomática para resolver el conflicto y rechazaron por ahora el envío de ayuda militar a Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete mostraron esta postura común ante la expansión del conflicto por el Golfo Pérsico, cuyas consecuencias económicas generan inquietud creciente en las capitales europeas, y que también han afectado a la seguridad de estados miembros de la UE y de aliados de la OTAN.

En una cumbre celebrada ayer en Bruselas y que inicialmente iba a estar centrada en cómo mejorar la competitividad de la UE, los líderes se vieron obligados a cambiar el chip a “modo crisis” para discutir la respuesta común ante los acontecimientos en Oriente Medio y si atender o no a las peticiones de ayuda militar del presidente estadounidense, Donald Trump, para escoltar buques en Ormuz.

Tras unas semanas que evidenciaron diferencias dentro de la UE ante el conflicto desencadenado por Estados Unidos e Israel, los mensajes que se enviaron ayer estuvieron más cerca del “no a la guerra” del presidente español, Pedro Sánchez, que de las posturas más tibias manifestadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, o por el canciller alemán, Friedrich Merz. Moratoria para infraestructuras energéticas

En las conclusiones adoptadas ayer en la cumbre, los mandatarios urgen a la “máxima contención” y al respeto de las leyes internacionales a todas las partes, y subrayan que el conflicto “amenaza a la seguridad regional y global".

El texto, que no menciona directamente a Estados Unidos, pide a Irán y a sus “socios” que cesen de inmediato los ataques en la región, y subraya el “apoyo firme e inequívoco” a Chipre mediante el envío de activos militares al Mediterráneo oriental.

Los Veintisiete llamaron a salvaguardar el espacio aéreo regional, pidieron una moratoria en los ataques contra instalaciones energéticas y de agua y “garantizar la seguridad marítima y el respeto de la libertad de navegación en Ormuz”, lo que contrasta con la negativa común a enviar el apoyo militar que reclamaba EEUU. También apostaron por la diplomacia involucrando a todas las partes como vía para resolver el conflicto.