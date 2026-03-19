A US$ 96.32 petróleo ataques refinerías

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Nueva York.- EFE

El petróleo de Texas subió ayer, miércoles, un 0.11 %, hasta los 96.32 dólares el barril, tras los recientes ataques de Israel y EEUU a refinerías de gas iraníes y los de Teherán contra Emiratos Árabes Unidos y Catar, que han provocado un incendio en la principal refinería de gas natural licuado de este último. Al término de la sesión, los contratos de futuros para el mes de abril sumaron 0,11 dólares respecto al cierre anterior, cuando terminó en 96.21 dólares el barril. Durante la jornada, el precio del WTI llegó hasta los 99.41 dólares el barril.

Oro y bitcóin.-

En tanto el oro, activo refugio, perdió un 3.91 %, hasta los 4,812 dólares la onza, y la plata un 5,9 %, hasta los 75.13 dólares.

En el mercado cripto, el bitcóin, la criptomoneda más extendida perdió el 3.7 % y se intercambiaba en 71,207 dólares.