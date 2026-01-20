Valentino Garavani: Su legado y el futuro de la casa de moda tras su muerte

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La casa de moda Valentino desde 1998 no pertenecía al diseñador italiano, que falleció este lunes en Roma a los 93 años, pero su legado cultural, su Fundación, una entidad cultural creada para preservar el legado de belleza y el estilo del 'último emperador' de la moda, seguirá en manos del que fue su histórico socio y colaborador durante toda la vida, Giancarlo Giammetti.

La Fundación Valentino-Giammeti, que nace en el edificio 'atelier' romano del diseñador, en la céntrica Piazza Mignanellii, junto a la icónica Plaza Spagna, fue fundada por ambos en 2016 para además de ser museo con las prendas más conocidas promover el arte, la moda, la educación y la filantropía mediante exposiciones, eventos y proyectos.

Conocida como PM23, es un nuevo espacio cultural que sirve de centro para iniciativas artísticas y sociales, apoyando también causas benéficas como la salud infantil y la solidaridad. Actualmente se acababa de abrir la muestra 'Venus' en la que la artista portuguesa Joana Vasconcelos reinterpretaba con sus obras la inigualable alta costura del maestro italiano.

Giammeti, junto a Valentino desde la juventud en los años 60, fue la mente empresarial de Valentino. Se despidió en las redes sociales con un lacónico. 'Forever' (para siempre).

En este lugar en el que Valentino fundó su marca sin abandonarlo nunca por Milán, la capital de la moda, será instalada la capilla ardiente.

La casa de moda fundada en la década de 1960 por el propio Valentino Garavani, en 1998, en una operación valorada en 500.000 millones de liras, el diseñador cedió el control del grupo a Hdp, que a su vez vendió Valentino Spa por 240 millones de euros al grupo Marzotto.

Este último vendió su participación mayoritaria al fondo Permira por 5.300 millones de euros en 2007, año en que Valentino anunció su retirada de la dirección creativa. Hoy en día, la casa de moda es propiedad del fondo catarí Mayhoola for Investments, que la adquirió en 2012. Sin embargo, a partir de 2023, el grupo Kering, líder en la industria de los artículos de lujo, adquirió una participación del 30 % por 1.700 millones de euros, convirtiéndose en accionista minoritario y con el compromiso de comprar el 70 % restante.

El patrimonio personal de Valentino Garavani incluye obras de arte y residencias y aunque su valor es difícil de estimar, se estima en aproximadamente 1.500 millones de euros, según los medios italianos.

Incluye, explica la prensa italiana, una espléndida mansión en la Vía Apia de Roma, donde pasó gran parte de su vida. También en la capital, poseía un ático en la Via dei Condotti, a pocos pasos de la histórica sede de su casa de moda.

Para las vacaciones de verano, le encantaba ir de vacaciones a Capri, en Villa La Cercola, donde amarraba su yate de 47 metros, el TM Blue One. También poseía un palacio del siglo XIX en Holland Park, Londres, donde conservaba cinco cuadros de Pablo Picasso; el Château de Wideville en Francia, con un inmenso parque, un ático en Park Avenue, Nueva York, y un chalet de invierno en Gstaad (Suiza).

Su muerte no cambiará la dirección de la casa. El consejero delgado de Valentino, elegido en agosto pasado, es Riccardo Bellini que trabajará junto al director creativo Alessandro Michele, nombrado en marzo de 2024 tras la salida de Pierpaolo Piccioli. Los dos trabajaron juntos anteriormente en Gucci, donde el diseñador se desempeñó como director creativo durante siete años, de 2015 a 2022.

Por ahora, además, la opción de compra que tenía el grupo francés de François-Henri Pinault para adquirir la participación de Mayhoola, inicialmente en 2028, se ha pospuesto a 2029. EFE