El Vaticano de León XIV calma los rumores de un desencuentro con la Administración Donald Trump

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El Vaticano ha salido este viernes a calmar los rumores de los últimos días sobre un presunto desencuentro con los Estados Unidos de Donald Trump, tras conocerse una reunión en el Pentágono con un diplomático de la Santa Sede.

La causa de la controversia ha sido un encuentro el pasado 22 de enero en el Pentágono entre el entonces nuncio (embajador vaticano) en Estados Unidos, el cardenal francés Christophe Pierre, y el subsecretario de Guerra, Elbridge Colby.

Estos días algunos medios han venido apuntando que en aquella cita emergieron algunas desavenencias entre la Administración de Trump y el Vaticano de León XIV, primer papa estadounidense de la historia.

Un cardenal en el Pentágono

En concreto, según estas informaciones, Colby había manifestado la irritación de Washington por algunas afirmaciones del pontífice, como su repetida defensa del multilateralismo, y que había llegado a evocar al 'papado de Aviñón', el periodo del siglo XIV en el que la iglesia romana acabó bajo dominio de la Corona francesa.

Ante el revuelo, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, ha asegurado este viernes en un comunicado que aquella cita "entra en la normal misión del representante pontificio" y que "permitió un intercambio de opiniones sobre cuestiones de interés mutuo".

"La narrativa ofrecida por algunos medios de comunicación acerca de esa reunión no corresponde en absoluto a la verdad", ha zanjado.

Por otro lado, el embajador estadounidense en el Vaticano, Brian Burch, ha explicado en la red X que el cardenal ha "negado" ante él estos rumores y que ha considerado el encuentro como "normal".

Rechazo de los rumores

"El Gobierno de Estados Unidos y nuestra embajada se reúnen regularmente con representantes de la Santa Sede, incluido el Nuncio. La tergiversación deliberada de estas reuniones rutinarias siembra división y malentendidos infundados. Nuestra relación sigue siendo sólida y productiva", aseveró la legación diplomática.

El embajador también ha rechazado cualquier alusión a Aviñón, algo que había sido interpretado por los mismos medios como una amenaza velada de control político al Vaticano.

El cardenal francés dejó su cargo de nuncio apostólico en Estados Unidos el pasado 7 de marzo por superar el límite de edad y fue sucedido por el arzobispo italiano Gabriele Caccia.

En este contexto, el papa departió ayer jueves en el Vaticano con su nuevo nuncio en Washington y, posteriormente, recibió a una figura conocida en la política estadounidense: David Axelrod, asesor político del expresidente demócrata Barack Obama.

Diplomacia cauta y una crítica a Trump

En este casi primer año de pontificado, aunque siempre en tono muy cauto, León XIV ha denunciado algunos riesgos de la política global, ha lamentado guerras como la de Irán y ha instado a "garantizar la soberanía" de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

En su discurso al Cuerpo Diplomático del 9 de enero, por ejemplo, alertó de "la debilidad del multilateralismo" y de que "la guerra vuelve a estar de moda".

Además, en esta primera Semana Santa como pontífice, también ha denunciado en sus homilías "la hora oscura" que vive el mundo por la guerra, lamentado "una humanidad de rodillas por tantos ejemplos de brutalidad" o tachado de "blasfemos" a los gobernantes que "quieren vencer matando" o "se perciben poderosos cuando dominan".

Pero, por otro lado, León XIV ha llegado a criticar abiertamente una acción de Trump, en concreto su amenaza de acabar con "toda una civilización" en su guerra con Irán: aunque sin citar su nombre, el papa la ha tachado de "inaceptable" y ha animado a los fieles a "comunicarse" con los congresistas para pedir paz.

Además el pontífice de Chicago ya ha hecho saber que no viajará a su país natal este año, precisamente cuando se conmemoran los 250 años de su Declaración de Independencia.

Sí viajará, desde el próximo lunes, a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial y en junio a España. El 4 de julio, el Día de la Independencia estadounidense, León XIV ha avanzado que lo pasará en la isla italiana de Lampedusa (sur), puerta migratoria de Europa.