El dólar para el fin de semana: lo que debes saber antes de cambia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana informó que las tasas de referencia para la compra y venta del dólar estadounidense, al cierre del viernes 10 de abril de 2026, se sitúan en RD$59.4497 para la compra y RD$60.2898 para la venta. Estas tasas estarán vigentes hasta el lunes 13 de abril y servirán como referencia oficial para las operaciones cambiarias en el país.

De acuerdo con el comunicado, los valores corresponden al promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot —efectivo, transferencias y cheques—, excluyendo las operaciones en derivados financieros. Asimismo, la institución recordó que, según la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa de compra es la que debe utilizarse para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera.

dolaresFélix Rojas

La información llega en un contexto de alta demanda de divisas por parte de empresas importadoras y ciudadanos que buscan cubrir gastos en dólares durante el fin de semana.

Se sugiere a los usuarios verificar las tasas en bancos y entidades financieras antes de realizar sus operaciones, ya que estas pueden variar ligeramente respecto al valor de referencia del Banco Central.